В Башкирии продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает мониторить эпидемиологическую ситуацию в регионах России.
Так, суточная заболеваемость коронавирусом в Башкирии продолжает снижаться. За сутки коронавирус выявили у 512 пациентов. Общее количество заболевших достигло 114 820. С выздоровлением выписали 536 человек за сутки (103 955), скончались – 31 (4016).
В России коронавирус за сутки выявили у 28 343 человек (10 074 797), выздоровели – 34 084 (8 804 000), скончались – 1145 (291 749).