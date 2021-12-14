В Башкирии продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает мониторить эпидемиологическую ситуацию в регионах России.

Так, суточная заболеваемость коронавирусом в Башкирии продолжает снижаться. За сутки коронавирус выявили у 512 пациентов. Общее количество заболевших достигло 114 820. С выздоровлением выписали 536 человек за сутки (103 955), скончались – 31 (4016).