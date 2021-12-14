«Без рук остаться могла»: жители Уфы жалуются на опасные лифты

В одной из уфимских многоэтажек жители боятся ездить на лифтах. По их словам, подъемный механизм часто работает с перебоями, а обращения и жалобы в надзорные органы результатов не приносят – лифты застревают, а иногда начинают быстро спускаться и резко останавливаться. Между тем сотрудники организации, обслуживающей лифт, уверяют, что ситуация под контролем.
Забыть тот злополучный день Земфира Нуриахметова сможет не скоро. Неисправный подъёмник испугал не только детей, но и саму женщину. Двери лифта заклинило ровно в тот момент, когда в кабину зашёл один из внуков.
Крики застрявших жителей и плач испуганных детей из кабины лифта стали для Мавлюды Габдулахатовны уже привычным делом. Женщина работает консьержкой в этом доме чуть больше полугода. Но за этот, казалось бы, небольшой промежуток времени уже не раз помогала жильцам покинуть плен.
19-этажный дом оборудован грузовым и пассажирским лифтом. По словам жителей, чаще всего по крайней мере один из них не работает. Конечно, можно ходить пешком по лестнице, ведь, как говорится, в здоровом теле – здоровый дух, вот только большая часть дома – это люди пожилого возраста. И каждый раз подниматься по лестнице на верхние этажи для них уже проблематично.
Ответственность за исправность лифтов несёт ЖЭУ. Впрочем, они не отрицают проблему.
Вот только толку от такого ремонта нет, уверены жители. На руках у председателя совета дома – документ экспертизы лифтового оборудования. Жильцы уверены: с такими результатами использовать подъёмники небезопасно.
Но вот у организации, обслуживающей лифт в этой многоэтажке, на претензии есть свой ответ.
Но бывший председатель совета этого дома уверена: установка нового оборудования не исправит ситуацию.
Новый лифт в многоэтажке всё же появится. Вот только по плану капитального ремонта это произойдет лишь в 2024 году. Так что возможность подниматься на верхние этажи без страха и риска у жителей высотки появится еще не скоро.