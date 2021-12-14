«Без рук остаться могла»: жители Уфы жалуются на опасные лифты

В одной из уфимских многоэтажек жители боятся ездить на лифтах. По их словам, подъемный механизм часто работает с перебоями, а обращения и жалобы в надзорные органы результатов не приносят – лифты застревают, а иногда начинают быстро спускаться и резко останавливаться. Между тем сотрудники организации, обслуживающей лифт, уверяют, что ситуация под контролем.

Забыть тот злополучный день Земфира Нуриахметова сможет не скоро. Неисправный подъёмник испугал не только детей, но и саму женщину. Двери лифта заклинило ровно в тот момент, когда в кабину зашёл один из внуков.

Внук застрял в лифте, внучка осталась с этой стороны. А я ещё машинально как в других лифтах руку засунула между дверьми и у меня рука там застряла. Консьержка прибежала и позвала мужчин с первого этажа. Они вышли и вот так руками лифт открыли. Хорошо, хоть лифт не поехал. Так бы вообще без рук остаться могла. Земфира Нуриахметова, жительница дома №8 по ул. М. Рыльского

Крики застрявших жителей и плач испуганных детей из кабины лифта стали для Мавлюды Габдулахатовны уже привычным делом. Женщина работает консьержкой в этом доме чуть больше полугода. Но за этот, казалось бы, небольшой промежуток времени уже не раз помогала жильцам покинуть плен.

Ребёнок, между прочим. Вот буквально на днях сижу, думаю, что за стук. Не поняла, пошла туда, смотрю: лифт не открылся, а он там. Весь заплаканный, зарёванный стоит. Десять лет примерно ребёнку. И в том месяце точно так же было. На третьем этаже застряли. Ну очень часто застревают. Мы же фиксируем это всё. Мавлида Нагимова, консьерж

19-этажный дом оборудован грузовым и пассажирским лифтом. По словам жителей, чаще всего по крайней мере один из них не работает. Конечно, можно ходить пешком по лестнице, ведь, как говорится, в здоровом теле – здоровый дух, вот только большая часть дома – это люди пожилого возраста. И каждый раз подниматься по лестнице на верхние этажи для них уже проблематично.

Ответственность за исправность лифтов несёт ЖЭУ. Впрочем, они не отрицают проблему.

Все имеющиеся замечания по лифту устраняются согласно регламенту. Оригинальных запчастей на самом деле нет, но мы стараемся приобрести, достать и установить б/у материалы. Алмаз Кутдусов, заместитель директора ЖЭУ №64

Вот только толку от такого ремонта нет, уверены жители. На руках у председателя совета дома – документ экспертизы лифтового оборудования. Жильцы уверены: с такими результатами использовать подъёмники небезопасно.

Нарушена точность остановки кабины по этажам. Не обеспечена доступность электрического устройства безопасности кнопки стоп. И в 2019 году было точно такое же заключение. Была дана рекомендация нашему ЖЭУ приостановить работу лифтов и отремонтировать. Этого не было сделано. Валентина Данильченко, председатель совета дома №8 по ул. М. Рыльского

Но вот у организации, обслуживающей лифт в этой многоэтажке, на претензии есть свой ответ.

В декабре 2019 года таможенным союзом были внесены изменения для лифтов, введённых в эксплуатацию до 19 года. Вот по этим замечаниям должна была быть переустановка, но таможенный союз продлил работу лифта с этими замечаниями ещё на пять лет, до 2025 года. Павел Чиглинцев, представитель компании «А-лифт»

Но бывший председатель совета этого дома уверена: установка нового оборудования не исправит ситуацию.

У нас в 2018 году один лифт замёрз из-за низкой температуры воздуха. А низкая температура воздуха из-за дверей, из-за неустановки дверей. И прежде чем устанавливать лифты, нужно установить двери. А двери мы установить не можем, потому что у нас на доме не хватает денежных средств. Елена Мигулина, жительница дома №8 по ул. М. Рыльского