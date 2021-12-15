В Башкирии ввели в эксплуатацию первую ледовую переправу

Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять также не рекомендуется. Кроме этого, необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.

пресс-служба ГКЧС РБ