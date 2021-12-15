В Башкирии ввели в эксплуатацию первую ледовую переправу
В Башкирии ввели в эксплуатацию первую ледовую переправу. Она расположена с селе Караидель на реке Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе ГКЧС РБ.
Ширина ледовой переправы составляет 50 метров, а грузоподъемность - 2 тонны. Этой зимой планируют открыть еще три ледовые переправы.
ГКЧС Башкирии просит автолюбителей соблюдать требования знаков при переправе через акваторию рек во избежание несчастных случаев.
Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять также не рекомендуется. Кроме этого, необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.