В Уфе после реконструкции появится ещё один фонтан

Согласно документу о планировке и межевании территории, на 3 га участка планируется провести реконструкцию, а после установить фонтан. Он появится между скверами имени Мусы Гареева и бульвара Славы. А перед бывшим кинотеатром «Салют» появится пешеходная часть и ещё один сквер.