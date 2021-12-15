В Уфе после реконструкции появится ещё один фонтан

В Уфе в районе бульвара Славы появится фонтан. Соответствующее постановление подписал глава администрации города.
Согласно документу о планировке и межевании территории, на 3 га участка планируется провести реконструкцию, а после установить фонтан. Он появится между скверами имени Мусы Гареева и бульвара Славы. А перед бывшим кинотеатром «Салют» появится пешеходная часть и ещё один сквер.
Также на участке от проспекта Октября до улицы Чудинова расширят проезжую часть до двух полос. Велодорожки благоустроят – их сделают шириной в два метра.