Фонтаны снова заработали в Уфе

Сегодня, 25 апреля, в Уфе открыли сезон фонтанов. Первым торжественно запустили фонтан на Советской площади, сообщили в администрации города.

В течение дня фонтаны также начнут работать в Театральном сквере, сквере имени Мустая Карима, сквере «Мальчик с кураем», на площади Ленина, в сквере Ильича и в парке «Кашкадан».

Для жителей и гостей города подготовили праздничные программы в рамках фестиваля «Мелодии весны». В разных локациях пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, выставки, фотозоны и благотворительные ярмарки «Уфимского марафона добрых дел».

Также в городе действуют временные ограничения для транспорта: до 22:00 закрыт участок улицы 40 лет Октября вдоль сквера Ильича, до 23:00 перекрыты проезды вдоль площади Ленина.