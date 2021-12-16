На Башкирию надвигается северо-западный циклон

Сейчас осадков в республике не фиксируется. Но под влиянием циклона в Башкирии ожидается небольшой и умеренный снег. На дорогах сохранится гололедица, и появится снежный накат.

Сегодня, 16 декабря, жителям и гостям региона стоит быть чуть аккуратнее при передвижении на машине, так как на дорогах будет ощутимый гололед. Пешеходам также стоит быть аккуратнее, чтобы избежать травм.