Стало известно, когда в Уфе откроют ледовые городки

А уже 21 декабря жители и гости столицы смогут весело провести время на горках в парке культуры и отдыха «Дёмский». 23 декабря городок откроется перед Дворцом культуры «Моторостроитель», а 24 декабря – на площади им. С. Орджоникидзе и перед Уфимской детской филармонией.