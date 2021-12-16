Стало известно, когда в Уфе откроют ледовые городки

В ближайшие дни в Уфе откроются новогодние ледовые городки. Стало известно, когда жители и гости города смогут насладиться зимними забавами.
Так, уже сегодня, 16 декабря, в 17:00 пройдёт торжественное открытие ледового городка в микрорайоне Затон. Городок откроется на площади перед парком «Волна».
На следующей неделе 20 декабря откроются городки: возле Конгресс-холла «Торатау», на площади им. В.И. Ленина, в сквере Юнармейцев на ул. Мубарякова, на площади перед Дворцом спорта и в парке «Кашкадан».
А уже 21 декабря жители и гости столицы смогут весело провести время на горках в парке культуры и отдыха «Дёмский». 23 декабря городок откроется перед Дворцом культуры «Моторостроитель», а 24 декабря – на площади им. С. Орджоникидзе и перед Уфимской детской филармонией.
В день открытия для гостей будет организована веселая праздничная программа: подвижные игры, викторины. А развлекать уфимцев будут Дед Мороз и Снегурочка.