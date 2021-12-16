Две уфимки завоевали титулы на конкурсе «Топ-модель Крыма»

Уфимка стала лицом Крыма. В Алуште прошел Всероссийский конкурс Топ Модель Крыма. Девушки из разных регионов представили коллекции российских дизайнеров и брендов.
В конкурсе приняли участие как совсем юные модели от 3 до 14 лет, так и модели старшей возрастной категории. Республику Башкортостан представляла Екатерина Сытькова и Ангелина Баркутова.
Екатерина получила титул «Лицо Крыма 2021», Ангелина – «Топ модель г. Уфы 2021», а также одну из двух дизайнерских корон. Режиссер- постановщик Елена Лукманова.