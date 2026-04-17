У сапсанов на крыше Уралсиба в Уфе в кладке появилось два яйца

Сапсаны, ежегодно гнездующие на крыше Уралсиба в Уфе, готовятся стать родителями. Сегодня в кладке на гнездовой площадке уже два яйца, в ближайшее время может появиться еще одно или два. А следить за жизнью пернатой семьи в режиме реального времени все желающие смогут уже на следующей неделе, когда запустят онлайн‑трансляцию.