В Башкирии используют новую методику, чтобы спасти рыб от нехватки кислорода

Незамерзающая лунка как источник жизни для водной фауны на продолжительное время. Новая методика позволяет не пробуривать отверстия постоянно, чтобы обогатить кислородом водоем. Сегодня аургазинские экоактивисты испробовали новшество на пруду вблизи деревни Кшанны.
Чем больше, тем лучше. Этот принцип здесь, конечно, работает, но важнее качество. То есть сколько одна лунка прослужит как источник обогащения воды кислородом. Аургазинские экоактивисты не просто бурят на водоеме отверстия, но и сооружают из снега конус, который и не даст замерзнуть лунке.
Не то чтобы сами насекомые, а конструкция их жилища подтолкнули к такой идее. Благодаря тому, что внутри муравейника концентрируется тепло, говорит экоактивист, его обитатели могут пережить даже суровые морозы. Этот принцип и был взят за основу при сооружении снежных насыпей над лунками. Новую методику Мидхат Хасанов уже испытал на севере, где постоянно проживает, и теперь внедряет на малой родине – в Аургазинском районе Башкирии.
Всё что нужно – ледобур и лопата. Оба инструмента у бывалых рыбаков всегда с собой. На обустройство одной подобной лунки уходит примерно пять минут. Вдвоем быстрее, говорит Фларис Ильясов. На зимнюю рыбалку он в основном выезжает с супругой.
Огромное удовольствие, а если повезет, и хороший улов. Но зимняя рыбалка приносит пользу не только тем, кто находится на льду, но и под ним. Каждая пробуренная лунка – это дополнительный источник кислорода для обитателей водной фауны. Чем их больше, тем меньше вероятность замора рыбы весной.