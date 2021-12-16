В Башкирии используют новую методику, чтобы спасти рыб от нехватки кислорода

Незамерзающая лунка как источник жизни для водной фауны на продолжительное время. Новая методика позволяет не пробуривать отверстия постоянно, чтобы обогатить кислородом водоем. Сегодня аургазинские экоактивисты испробовали новшество на пруду вблизи деревни Кшанны.

Чем больше, тем лучше. Этот принцип здесь, конечно, работает, но важнее качество. То есть сколько одна лунка прослужит как источник обогащения воды кислородом. Аургазинские экоактивисты не просто бурят на водоеме отверстия, но и сооружают из снега конус, который и не даст замерзнуть лунке.

Это получилось так: вот мы пробуриваем лунки, они замерзают. Мы ставили туда и камыши, и солому, по-всякому. Но все равно промерзает, вот наконец-то мне лично помогли муравьи. Мидхат Хасанов, экоактивист

Не то чтобы сами насекомые, а конструкция их жилища подтолкнули к такой идее. Благодаря тому, что внутри муравейника концентрируется тепло, говорит экоактивист, его обитатели могут пережить даже суровые морозы. Этот принцип и был взят за основу при сооружении снежных насыпей над лунками. Новую методику Мидхат Хасанов уже испытал на севере, где постоянно проживает, и теперь внедряет на малой родине – в Аургазинском районе Башкирии.

До этого так отрывали, но камыш там оставляется. Сейчас увидели процесс, как незамерзающие лунки, оставлять это не так трудно, ничего такого нет. Фларис Ильясов, житель с. Толбазы

Всё что нужно – ледобур и лопата. Оба инструмента у бывалых рыбаков всегда с собой. На обустройство одной подобной лунки уходит примерно пять минут. Вдвоем быстрее, говорит Фларис Ильясов. На зимнюю рыбалку он в основном выезжает с супругой.

Вообще в первый раз мне понравился процесс вытаскивания рыбы и вообще подсекать. Зимняя удочка она же не как летняя. Вот этот процесс подсекания и вытаскивания и когда ты видишь, что ты поймал. Это вот адреналин своего рода. Разиля Ильясова, жительница с. Толбазы