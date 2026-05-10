«От благодарного народа Башкортостана»: в Уфе впервые вручили новую госнаграду

Высшее признание за помощь и поддержку. В республике впервые прошла церемония награждения новой медалью – «От благодарного народа Башкортостана». Её учредили по поручению Радия Хабирова в апреле. Более 40 человек стали кавалерами госнаграды. Кто-то помогал восстанавливать инфраструктуру на подшефных Башкортостану территориях Донбасса, кто-то активно собирал гумконвои или поставлял бойцам стройматериалы для блиндажей и окопов. Обладателями медали стали и сами военнослужащие.

В рабочем цехе у Сергея Сидорова идеальный порядок. Всё строго по полочкам, ведь при его работе важно быть в режиме повышенной готовности. Мужчина – слесарь аварийно-восстановительных работ Октябрьского водоканала, то есть, по сути, первым приезжает на устранение коммунальных аварий. Опыт пригодился не только в стенах родного города. За плечами – две командировки на Донбасс, в город Красный Луч, где он провел почти год.

Признательность октябрьскому слесарю выразили и в самом Башкортостане. Мужчина – в числе первых кавалеров новой госнаграды – медали «От благодарного народа Башкортостана». Её на Советской площади вручал лично Радий Хабиров.

В одном ряду – руководители и рядовые сотрудники самых разных предприятий. Все те, кто вносит достойный вклад в поддержку специальной военной операции и восстановление мирной жизни на освобожденных территориях. В дни сложных испытаний каждый на своём посту проявил настоящее трудолюбие, патриотизм и преданность долгу, отметил глава республики.

Сегодня вся республика – предприятия, общественники, люди всех возрастов и профессий – вносит свой вклад в поддержку фронта, восстановление мирной жизни на освобождённых территориях. Тысячи наших жителей – от школьников до пенсионеров – собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и многое другое. Низкий поклон врачам и фельдшерам, которые на передовой, в прифронтовых госпиталях спасают наших воинов. Особая благодарность медсёстрам и волонтёрам, которые, не жалея сил, выхаживают раненых бойцов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот старшая медсестра республиканского кардиоцентра Ирина Назарова, помимо основных обязанностей, вот уже который год координирует работу по сбору гуманитарной помощи в медучреждении. Решения, что и где закупить, вместе с коллегами принимает на консилиуме. Эта волонтерская помощь также нашла широкий отклик и получили республиканское признание. Вот только награда, как считает Ирина Назарова, не её личная.

На награждении было много представителей лесохозяйственной сферы. Их роль Радий Хабиров отметил особо. Ведь зачастую, приезжая на позиции, бойцы фактически оказывались в поле. Для строительства блиндажей и окопов требуется много пиломатериалов. Фидрат Якупов – руководитель Илишевского лесхоза – регулярно отправляет на передовую бревна, доски, а также помогает ветеранам и их семьям.

Среди награждённых и представители республиканской власти – премьер-министр Андрей Назаров и руководитель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Награду «От благодарного народа Башкортостана» учредили по указу Радия Хабирова. Решение – своевременное, считают эксперты. Один из авторов разработки проекта самой медали – историк Рамиль Рахимов – считает важным фиксировать имена тех, кто активно помогает фронту.