Роспотребнадзор обеспокоен стремительным распространением штамма «омикрон»

Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на „омикрон“, то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора