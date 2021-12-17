Роспотребнадзор обеспокоен стремительным распространением штамма «омикрон»

Борьба с коронавирусом в России продолжается. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, высказала обеспокоенность стремительным распространением нового штамма «омикрон».

Фото №1 - Роспотребнадзор обеспокоен стремительным распространением штамма «омикрон»

Так, по последним данным, в России выявлено уже 25 пациентов, зараженных этим видом коронавируса.

Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на „омикрон“, то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора 

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ