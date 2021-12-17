Роспотребнадзор обеспокоен стремительным распространением штамма «омикрон»

Борьба с коронавирусом в России продолжается. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, высказала обеспокоенность стремительным распространением нового штамма «омикрон».
Так, по последним данным, в России выявлено уже 25 пациентов, зараженных этим видом коронавируса.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом.