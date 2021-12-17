В Башкирии обсудили итоги работы по программе переселения соотечественников

Как уменьшить отток населения из муниципалитетов и региона и добиться прироста? Этот вопрос обсудили на республиканском семинаре-совещании в Стерлитамаке. Собравшиеся также подвели итоги работы программы по оказанию содействия добровольному переселению в республику соотечественников, проживающих за рубежом.