В Башкирии обсудили итоги работы по программе переселения соотечественников

Как уменьшить отток населения из муниципалитетов и региона и добиться прироста? Этот вопрос обсудили на республиканском семинаре-совещании в Стерлитамаке. Собравшиеся также подвели итоги работы программы по оказанию содействия добровольному переселению в республику соотечественников, проживающих за рубежом.

В целях определения динамики миграции Министерство семьи, труда и соцзащиты населения ведет совместную работу с муниципалитетами. Данные миграционных процессов на совещании озвучил первый замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

За девять месяцев наблюдаем положительное сальдо. Думаю, эти результаты говорят о том, что мы двигаемся в правильном направлении.

Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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