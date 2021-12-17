В колледжах Башкирии создаются новые мастерские по стандартам WorldSkills

В Башкирии продолжается создание новых компетенций на базе профессиональных образовательных организаций региона. Так, в Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий дооборудовали мастерские по компетенциям WorldSkillsRussia. Новую технику в учебном заведении установили для дизайна, строительного производства и кровельных работ.

Кроме того, в колледже появились мастерские по компетенциям: «Разработка мобильных приложений» и «Технологии информационного моделирования». Строятся площадки по направлениям: «Электромонтаж», «Кирпичная кладка», «Водитель грузовика».