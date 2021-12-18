В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 493 человек

В Башкирии последние дни наблюдается постепенное снижение выявляемых каждый день фактов коронавируса. За последние сутки было подтверждено 493 новых случая.

Всего в Башкирии за период пандемии, по данным на 18 декабря, зафиксировали 116 802 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб региона. Также за это время было выписано 105 847 человек, в том числе за сутки – 487.