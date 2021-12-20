В Уфе будут открыты две главные новогодние ёлки

Сегодня, 20 декабря, в Уфе откроют две главные новогодние ёлочки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Открытие ледовых городков пройдёт на площадях имени Ленина и Салавата Юлаева сегодня вечером. На первой площади уже красуется 35-метровая ель из Благовещенского района. Также городок украшен яркими арками, фигурами и светодиодной подсветкой. На площади Ленина есть две горки.
На площади Салавата Юлаева традиционно установлена «пиксельная» ёлочка в 32 метра. Территория также украшена яркими фигурами и иллюминацией.
Фото: ИА Башинформ.