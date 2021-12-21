Волчица из Уфы стала героиней передачи «Видели видео»

Гостем очередного выпуска телепередачи «Видели видео» стала семья из Уфы, которая приручила настоящую волчицу.

Фото №1 - Волчица из Уфы стала героиней передачи «Видели видео»

Алида Деревяннова и ее сын Богдан познакомили гостей студии и страну со своим необычным питомцем – волчицей Кирой. Оказалось, Кира не чистокровный хищник. Её мама – волчица, а отец – гибрид канадского волка и собаки породы маламута.

Алида забрала Киру из Центра социализации волков в Челябинске, когда хищница была ещё совсем маленькой. Ей было 28 дней. Поэтому Кира очень воспитанная, ласковая и совсем не агрессивная.

Тут, конечно, все дело в воспитании. Естественно от собак отличается, во-первых, у них психология другая. Это не человекориентированное животное, при принятии решений ориентируется только на себя. Бывает с ней сложно, это очень упрямое животное, мозгов у них больше, чем у собак. Но мы работаем над этим. Если видит дерущихся собак, разъединяет их. Также нужно быть готовым, что она рычит, так она предупреждает или запрещает.

Алида Деревяннова

Фото: Первый канал. 

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