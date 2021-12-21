Волчица из Уфы стала героиней передачи «Видели видео»

Гостем очередного выпуска телепередачи «Видели видео» стала семья из Уфы, которая приручила настоящую волчицу.
Алида Деревяннова и ее сын Богдан познакомили гостей студии и страну со своим необычным питомцем – волчицей Кирой. Оказалось, Кира не чистокровный хищник. Её мама – волчица, а отец – гибрид канадского волка и собаки породы маламута.
Алида забрала Киру из Центра социализации волков в Челябинске, когда хищница была ещё совсем маленькой. Ей было 28 дней. Поэтому Кира очень воспитанная, ласковая и совсем не агрессивная.
Фото: Первый канал.