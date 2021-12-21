Волчица из Уфы стала героиней передачи «Видели видео»

Тут, конечно, все дело в воспитании. Естественно от собак отличается, во-первых, у них психология другая. Это не человекориентированное животное, при принятии решений ориентируется только на себя. Бывает с ней сложно, это очень упрямое животное, мозгов у них больше, чем у собак. Но мы работаем над этим. Если видит дерущихся собак, разъединяет их. Также нужно быть готовым, что она рычит, так она предупреждает или запрещает.

Алида Деревяннова