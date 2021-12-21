Прокуратура Башкирии расследует нападение собак на 13-летнюю девочку

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, уполномоченных организаций по обращению с животными без владельцев, в том числе по их отлову, а также соблюдению прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

пресс-служба Прокуратуры РБ