Прокуратура Башкирии расследует нападение собак на 13-летнюю девочку

Прокуратура Башкирии заинтересоваласьнападением своры собак на 13-летнюю девочку в Шакше. Ребёнку до сих оказывается медицинская помощь.
Напомним, 19 декабря девочка отправилась на каток. На улице Производственной на ребёнка налетели бродячие собаки. Случайному прохожему удалось отогнать животных, однако девочка получила травмы ног, рук и глаз. Ей предстоит пройти курс профилактики от бешенства.
Прокуратура проверит деятельность органов местного самоуправления. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: Вся Уфа.