Прокуратура Башкирии расследует нападение собак на 13-летнюю девочку

Прокуратура Башкирии заинтересоваласьнападением своры собак на 13-летнюю девочку в Шакше. Ребёнку до сих оказывается медицинская помощь.

Фото №1 - Прокуратура Башкирии расследует нападение собак на 13-летнюю девочку

Напомним, 19 декабря девочка отправилась на каток. На улице Производственной на ребёнка налетели бродячие собаки. Случайному прохожему удалось отогнать животных, однако девочка получила травмы ног, рук и глаз. Ей предстоит пройти курс профилактики от бешенства.

Прокуратура проверит деятельность органов местного самоуправления. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, уполномоченных организаций по обращению с животными без владельцев, в том числе по их отлову, а также соблюдению прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

пресс-служба Прокуратуры РБ 

Фото: Вся Уфа. 

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