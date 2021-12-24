Мне предложили заняться чем-нибудь женским, и я занялась металлом

Надежда Кубасова, 39 лет, мастер-гальванист, инженер-геодезист, спелеолог, парашютистка.

17 лет жизни за полярным кругом, 220 прыжков с парашютом (максимальная высота - 4 500 м), более 20 пещер Башкортостана и Пермского края, 11 лет работы инженером-геодезистом, трое детей.

Так будет выглядеть жизнь, причем, далеко не вся, Надежды, если постараться описать ее цифрами.

Детство

Летом - полярные белые ночи, когда солнце не садится за горизонт и черные зимы, когда круглые сутки ночь и солнце появляется из-за горизонта на 4 часа - вспоминает Надежда свою жизнь в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Уральские горы, чистая вода реки Собь, которая водопадом стекает из озера на вершине горы Рай-из, воду из которой можно было пить - настолько чистая. Северное сияние, штормовые ветра, морозы. Двухнедельное дождливое лето. Вместо травы - мох, усыпанный ягодами и грибами. И облака черного гнуса и комаров, которые выгрызают куски кожи прямо на лету.Вечная мерзлота, в июне еще лежал снег, а в сентябре снег снова ложился.

Надежда родилась и выросла в заполярье, а затем - окончание школы и институт в Уфе, где она и осталась.

Геодезия, спорт и дети

В 2007 году я узнала, что такая специальность - геодезист, а уже в 2013 году я открыла свое ООО в этом направлении. Девочка я умная, сложила дизайнерские наряды на полочку, одела спецовку и пошла в лес. Книжки по геодезии под мышку - и вперед. Все гуляли- я училась, все тусили - я училась. За это меня ненавидели, некоторые даже называли стерва-коммунистка. Но это были их проблемы, каждый выбирает свой путь сам. Я не сдавалась, карабкалась по карьерной лестнице с техника на инженера, с инженера на бригадира, с бригадира на начальника партии, потом на начальника отдела, потом и фирму себе сделала, села директором, но в поля продолжала ездить. Как-то в промежутке закончила два института и родила двух детей. Хороший из меня геодезист был, толковый.

В свободное время - пещеры, прыжки с парашютом. В общем, жизнь была насыщенная. А после рождения третьего ребенка в 2019 году, муж сказал: “Завязывай со своей геодезией, не девичье это дело, мужиков в полях гонять, да на оперативках отчитывать, займись чем нибудь женским”. Так я и решила открыть свою электро-химическую лабораторию.

Не женское, но для женщин

Взгляд гальваниста делит всё увиденное на две категории: можно замеднить и нельзя замеднить. Вот так сложно жить стало. Вот такая любовь к природе - всё увековечить! А потом столько наувековечиваешь, что несёшь полные чемоданы на ярмарки, делиться увековеченным и дарить красоту миру. Снова не совсем женское занятие вышло, зато для женщин.

Гальванопластика – технология получения точных металлических копий различных предметов, путем осаждения разнородных металлов на модели. Другими словами, мы берем в руки какой-то предмет, который хотим скопировать до мельчайших подробностей. Далее посредством электрохимического влияния и разнородных манипуляций, мы осаждаем на этом предмете тонкий слой металла. На следующем этапе модель отделяется от покрытия.

Глобализм и будущее

Сейчас у меня помещение на 130 квадратов, в данный момент начала вести переговоры по реанимировании и перестроении моей инженерной компании в мастерскую с магазином и возможностью проводить мастер-классы. Заинтересовавшихся моим делом много: туроператоры: хотят сделать экскурсии в мою электро-химическую лабораторию, также интерес проявили учебные заведения - водить студентов ювелирного направления и художников-скульпторов.

Пока работаю одна, плюс помогает семья - муж и старший сын в мастерской, а бабушки и дедушки помогают тем, что разгружают меня с младшими детьми, тем самым давая мне самое ценное сегодня для любого человека: время. Пока нет своего магазина, постоянно принимаю участие в ярмарках и продаю свои изделия через инстаграм - @mednaj_sova_ufa.