В деревне я полюбил все натуральное и домашнее

Антон Цыруль, 25 лет, мыловар и производитель натуральной косметики, основатель бренда “Экомир”.

Детство

Я родился в Архангельском районе республики Башкортостан, в деревне Максим Горький. Тогда в России были непростые времена. Колхозы разваливались, зарплаты не платили, работы толком не было.

Родители решили переехать в город Салават. В итоге отец работал монтажником, а мама дворником. Не самая подходящая работа с учетом образования моих родителей. У папы медицинское, а у мамы сельскохозяйственное. Но выбирать особо не приходилось.

В Салавате я постоянно болел. Экология в городе была ужасной. Салават – маленький городок, в котором есть большой нефтехимический завод. Наверное, с тех пор я и не люблю всё химическое и сейчас выступаю против нефтепродуктов в составах разной продукции. Не могу сказать, что у нашей семьи осталось много светлых воспоминаний с того периода.⠀

Спустя несколько лет мы вернулись обратно. В деревне мне понравилось больше, чем в городе. Тут можно гулять, где хочешь. Воздух свежий и есть речка. Много ягод, дикие яблоки, кругом лес – простор для детской фантазии. Мы с дедушкой пасли коров и овец, возили сено на тракторе. В деревне всегда много забот по хозяйству – всегда нужно трудиться. Но мне, ребёнку это было в радость. Я бегал на улице круглые сутки зимой и летом и всегда находил, чем заняться.

Что примечательно, в деревне я сразу перестал болеть и быстро окреп. В тот момент я полюбил всё натуральное и домашнее. Тогда я первый раз подумал о пользе и ценности всего натурального.

Как я пришел в косметику

Учиться я пошел в колледж на программиста. Затем диплом, выпускной, мечты о работе по специальности, фантазии и тут началась взрослая жизнь. Не так все просто, как кажется тебе на первый взгляд. Всё иначе, и расходится с теми представлениями, которые есть в голове у студента. После нескольких месяцев “шатания” по разным конторам, где везде нужен был диплом о высшем образовании и опыт, которого у меня, конечно же, не было, я уехал к себе в деревню.

Взрослая жизнь… Надо работать… Кушать тоже надо, а у меня в кармане дырка от бублика. Вот моя реальность в первое время после колледжа.

Проработав до осени где попало, мне подвернулся хороший вариант. Меня пригласили работать в частную мастерскую по производству натуральной косметики. Благо опыт не требовался. Мне сказали, что всему обучат сами. Главное дисциплина, ответственность и желание работать. Этими качествами я всегда обладал, желание работать у меня хоть отбавляй. И я, так сказать, пришелся ко двору. Плюс так сложилось, что я с детства очень хорошо чувствую запахи и отлично их различаю - это отбросило все мои сомнения. Я понял, что нашёл подходящую для себя работу.

На тот момент, это время было лучшим в моей жизни. В течении 2 лет я был окружен различными запахами, всевозможными маслами и травами. Я варил твердое и жидкое мыло, делал зубные пасты, различные крема и т. д. Работы всегда было много и мне это нравилось, такой труд приносил мне огромное удовольствие.

Свое дело

Было лишь одно “но” в работе в той частной мастерской - я не мог творить и созидать. Мне нельзя было изменять рецептуру или придумывать что-то свое. Был строгий запрет делать что-либо по-своему. В итоге моя страсть к творчеству т экспериментам вылилась в то, что я стал варить мыло самостоятельно. Дома, после работы, перед работой, в выходные и даже в отпуске. Я очень много импровизировал, проверял гипотезы, ставил различные опыты, читал статьи, книги по мыловарению и всему, что связано с натуральной косметикой. Я этим жил.

В итоге о моей вне рабочей деятельности узнал начальник и поставил ультиматум: либо я прекращаю варить мыло дома, либо я уволен. Так я стал безработным человеком в глухой деревне, зато появилась мечта.

Мечта

Моей главное задачей, на тот момент было получать опыт. Заниматься любимым делом и получать доход на дальнейшее развитие.

Но вот потихоньку я начал выгорать. Эта гонка начала забирать мои силы. Та энергия, которую я получал от процесса, начала пропадать. С одной стороны, радость, что у меня столько уникальных рецептов, я прокачал свои навыки, у меня много знаний и я вижу в себе потенциал для дальнейшего роста. С другой, полное непонимание того, что делать дальше. И как мне перейти на новый уровень.

Мне элементарно не хватало денег на жизнь. Всё уходило на ингредиенты для новой партии. Они у меня стоят не дешево. Ведь я использую всё натуральное. Сбор трав и прочих даров Земли осуществляется только вручную. И за это тоже приходится платить чуть больше, потому что местность, где это собирается - горная.

Тогда я серьёзно задумался, что мне нужно что-то менять. Параллельно, я подрабатывал где придется. Были моменты отчаяния и даже желание всё бросить. Но я благодарен судьбе, за эти испытания. Я благодарен себе, что я выстоял это испытание. И смог найти решение, потому что меня вела моя мечта - дать людям натуральную косметику, которая не будет вредить им.

Экомир

Я оформил ИП, зарегистрировался в Инстаграм - @ekokocmetic, основал свой бренд натуральной косметики “Экомир”, подготовил все необходимые документы и несколько месяцев назад получил небольшой грант на развитие своего дела. Закупил необходимое оборудование и ингредиенты, арендовал помещение, сейчас потихоньку его обустраиваю.

В планах - развивать блог дальше, наращивать объемы производства, каждое утро я чувствую, что я становлюсь ближе и ближе к осуществлению своей мечты.