В Чекмагушевском районе новая поликлиника откроется уже в 2022 году

В 2022 году в Чекмагушевском районе откроется новая современная поликлиника. Сегодня, 26 декабря, медучреждение посетил глава Башкирии в рамках рабочей поездки.
Поликлиника в районе появится в рамках национального проекта «Здравоохранение». На строительство медицинского учреждения выделено 400 млн рублей. Новое здание уже соединили со старым зданием поликлиники. Также в помещении уже установлен лифт и подъемник.
Радий Хабиров осмотрел врачебные кабинеты, операционный блок, рентгенологическое отделение, оснащённые всем необходимым оборудованием. Здесь также будут действовать клинико-диагностическая лаборатория, отделение эндоскопии, женская консультация, детское отделение. Рядом с новым зданием установили газовую котельную и трансформаторную подстанцию.
Новая поликлиника в Чекмагуше рассчитана на обслуживание как взрослых, так и детей. Потоки заболевших и здоровых пациентов разделят, чтобы за одну смену врачи смогли принять 250 человек. Пока же амбулаторную помощь населению врачи оказывают в здании, построенном 47 лет назад.
Руководитель региона выпустил поручение о маршрутизации пациентов в едином фирменном стиле для всех лечебных учреждений.