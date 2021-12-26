В Чекмагушевском районе новая поликлиника откроется уже в 2022 году

Это долгожданный объект для всех чекмагушевцев. Новую поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и техникой, что значительно повысит качество обслуживания. К примеру, старый рентген-аппарат 2007 года выпуска не всегда был информативен. Уверена, что новое цифровое диагностическое оборудование, в том числе видеогастроскопы и видеоколоноскопы, позволит нам выявлять заболевания на ранних стадиях. Стройка началась в апреле прошлого года, а первых пациентов мы примем в марте 2022 года. Мы очень рады и с нетерпением ждем окончания строительства, чтобы приступить к работе в новых современных условиях.

Алина Латыпова, главный врач Чекмагушевской ЦРБ