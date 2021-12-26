В Чекмагушевском районе новая поликлиника откроется уже в 2022 году

В 2022 году в Чекмагушевском районе откроется новая современная поликлиника. Сегодня, 26 декабря, медучреждение посетил глава Башкирии в рамках рабочей поездки.

Фото №1 - В Чекмагушевском районе новая поликлиника откроется уже в 2022 году

Поликлиника в районе появится в рамках национального проекта «Здравоохранение». На строительство медицинского учреждения выделено 400 млн рублей. Новое здание уже соединили со старым зданием поликлиники. Также в помещении уже установлен лифт и подъемник.

Радий Хабиров осмотрел врачебные кабинеты, операционный блок, рентгенологическое отделение, оснащённые всем необходимым оборудованием. Здесь также будут действовать клинико-диагностическая лаборатория, отделение эндоскопии, женская консультация, детское отделение. Рядом с новым зданием установили газовую котельную и трансформаторную подстанцию.

Фото №2 - В Чекмагушевском районе новая поликлиника откроется уже в 2022 году

Новая поликлиника в Чекмагуше рассчитана на обслуживание как взрослых, так и детей. Потоки заболевших и здоровых пациентов разделят, чтобы за одну смену врачи смогли принять 250 человек. Пока же амбулаторную помощь населению врачи оказывают в здании, построенном 47 лет назад.

Это долгожданный объект для всех чекмагушевцев. Новую поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и техникой, что значительно повысит качество обслуживания. К примеру, старый рентген-аппарат 2007 года выпуска не всегда был информативен. Уверена, что новое цифровое диагностическое оборудование, в том числе видеогастроскопы и видеоколоноскопы, позволит нам выявлять заболевания на ранних стадиях. Стройка началась в апреле прошлого года, а первых пациентов мы примем в марте 2022 года. Мы очень рады и с нетерпением ждем окончания строительства, чтобы приступить к работе в новых современных условиях.

Алина Латыпова,  главный врач Чекмагушевской ЦРБ
Фото №3 - В Чекмагушевском районе новая поликлиника откроется уже в 2022 году

Руководитель региона выпустил поручение о маршрутизации пациентов в едином фирменном стиле для всех лечебных учреждений.

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Мы постепенно унифицируем внутренний дизайн помещений, чтобы пациентам было удобно и они могли быстро ориентироваться в поликлинике. Чекмагушевцы ждали новую поликлинику с 1999 года. Как видите, мы постепенно «расшиваем» многие застаревшие проблемы, которые копились годами. К 1 марта 2022 года после прохождения лицензирования мы откроем эту поликлинику, а после подумаем, как модернизировать стационар.

Радий Хабиров, глава Башкирии 
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