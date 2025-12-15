Радий Хабиров принял участие в открытии новой поликлиники в Аскинском районе

Учреждение построили в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь», а также регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость объекта составила почти 760 миллионов рублей, из которых больше половины выделил федеральный бюджет. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием, и, что самое главное, укомплектовано специалистами. Радий Хабиров осмотрел врачебные кабинеты и пожелал персоналу успешной работы.

В рамках реализации нацпроектов и модернизации первичного звена, по сути, меняется ландшафт и вся инфраструктура здравоохранения. Ровно это мы чувствуем в нашей республике. До Нового года мы планируем открыть ещё пять поликлиник в сельских районах. Только за этот год мы ввели 134 модульных ФАПа и врачебных амбулаторий.

В ходе большой рабочей поездки Радий Хабиров также побывал на ряде объектов Татышлинского района. В частности он осмотрел полилингвальную многопрофильную школу с углублённым изучением удмуртского языка в селе Новые Татышлы. Её открыли в 1996 году, а минувшей весной здесь провели капитальный ремонт. Обучаются здесь не только ученики из Новых Татышлов, но и из соседних населённых пунктов. По поручению Главы Башкортостана был проведён капитальный ремонт удмуртского историко-культурного центра. Двухэтажное здание 1988 года постройки полностью обновили, и теперь оно является центром притяжения для всех жителей района. Под одной крышей в здании также расположен музей, спортивный зал, библиотека, открыты отдельные кабинеты для занятия творчеством.