Прокуратура Башкирии расследует крупный пожар, в котором пострадал 11-летний ребёнок

Накануне, 3 января, в Иглинском районе произошёл крупный пожар, в котором пострадал 11-летний мальчик. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту произошедшего.

Напомним, ночью в селе Иглино огнём охватило двухэтажный дом по улице Мелиораторов. В помещении находился 11-летний ребёнок. Сам дом принадлежит женщине и её трём сыновьям.

Мальчика экстренно госпитализировали в больницу №18. По предварительной информации, у ребёнка 85% поражения тела.

Прокуратура намерена установить все обстоятельства ЧП, оценить действия родителей, а также выяснить, соблюдалось ли законодательство о несовершеннолетних.