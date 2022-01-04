Прокуратура Башкирии расследует крупный пожар, в котором пострадал 11-летний ребёнок

Накануне, 3 января, в Иглинском районе произошёл крупный пожар, в котором пострадал 11-летний мальчик. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту произошедшего.
Напомним, ночью в селе Иглино огнём охватило двухэтажный дом по улице Мелиораторов. В помещении находился 11-летний ребёнок. Сам дом принадлежит женщине и её трём сыновьям.
Мальчика экстренно госпитализировали в больницу №18. По предварительной информации, у ребёнка 85% поражения тела.
Прокуратура намерена установить все обстоятельства ЧП, оценить действия родителей, а также выяснить, соблюдалось ли законодательство о несовершеннолетних.
Фото: МЧС по РБ.