В Кигинском районе открылась библиотека нового поколения

Виртуальные путешествия и основы дизайна. В Кигинском районе открылась модельная библиотека нового поколения. Обновленный книжный фонд, интерактивное пространство, современная компьютерная техника. Каждый житель села Нижние Киги может найти себе здесь занятие по душе.

Красная лента перерезана, а это значит, что вход в библиотеку теперь открыт для всех. Да и просто библиотекой новое творческое пространство теперь уже вряд ли можно назвать. Причем для юных читателей есть своя многофункциональная зона, где можно не только взять в руки книгу, но и сразиться с друзьями в настольных играх.

 Наполнено все очень красиво. Есть разные книги, все можно изучать, есть игры, приложения для развития детей. Такого раньше не было. Мы очень рады, что в нашем селе появилась такая зона.

Фанис Латыпов, житель с. Нижние Киги

Рефераты, доклады к школьной конференции, подготовка к ЕГЭ – в обновленной библиотеке теперь есть четыре компьютера с доступом в интернет. К тому же, можно еще и начать освоить основы дизайна и создать свой продукт. К примеру, кружки и сумки с картинками. В помощь – принтер для печати на твердых предметах и многофункциональный термопресс.

А вот аттракцион виртуальной реальности не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Здесь можно не только играть в игры, но и совершать путешествия по миру и проходить обучающие программы.

А люди старшего поколения в новой библиотеке могут проводить различные презентации и творческие встречи. Свою базу здесь обрел сельский женский клуб «Хозяюшки».

Кто в свободное от работы время, кто пенсионеры – все собираемся и создаем, делаем разные поделки.

Файруза Кавыева, жительница с. Нижние Киги

Кстати, здесь созданы условия для жителей села с ограниченными возможностями здоровья. Был приобретен компьютер со специальным программным обеспечением для слабовидящих и слабослышащих людей. Новшество, конечно, коснулось и библиотечного фонда. Все книги теперь стоят на полках.

Такой фонд будет лучше использоваться, он доступен. Каждую книжку библиотекарь уже не будет искать, человек придет и выберет сам. Был около 10 тысяч фонд, сейчас закупили еще более 1300 экземпляров новых книг.

Светлана Хамидуллина, главный библиотекарь Нижнекигинской сельской модельной библиотеки
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На такие масштабные преобразования ушло порядка 7,5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Сумма была выделена благодаря победе Нижнекигинской библиотеки на дополнительном конкурсном отборе финансирования нацпроекта «Культура».

Фото №1 - В Кигинском районе открылась библиотека нового поколения

У нас есть библиотека, где реализуется программа по созданию мультфильмов, у нас есть библиотеки, где есть кукольный театр. Это нам позволило участвовать в этой  программе. Здесь библиотечное дело поставлено на хороший уровень, это не формальность.

Зухра Гордиенко, глава администрации Кигинского района

Министерством культуры сданы и уже сдаются 15 объектов культуры. После капитального ремонта открываются сельские дома культуры. Кроме этого, в рамках национального проекта «Культура» созданы 10 модельных библиотек.

Гульдар Хамитова, заместитель министра культуры Республики Башкортостан

Новое оформление сделали и в фойе. Теперь здесь могут проходить художественные выставки, праздничные мероприятия для взрослых и детей. Отдельно оформлена и тематическая фотозона.

В фойе здание появились библиочасы. Циферблатом служат обложки книг, в названии которых есть числительные. Стрелки могут показать, например, что настало время прочитать «Трех мушкетеров» Александра Дюма или «12 стульев» Ильфа и Петрова.

Библиотека расположена в здании дома культуры, открытого два года назад. И после такого серьезного обновления учреждение сменило название. Теперь это сельский многофункциональный клуб.

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