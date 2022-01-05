В Кигинском районе открылась библиотека нового поколения

Виртуальные путешествия и основы дизайна. В Кигинском районе открылась модельная библиотека нового поколения. Обновленный книжный фонд, интерактивное пространство, современная компьютерная техника. Каждый житель села Нижние Киги может найти себе здесь занятие по душе.
Красная лента перерезана, а это значит, что вход в библиотеку теперь открыт для всех. Да и просто библиотекой новое творческое пространство теперь уже вряд ли можно назвать. Причем для юных читателей есть своя многофункциональная зона, где можно не только взять в руки книгу, но и сразиться с друзьями в настольных играх.
Рефераты, доклады к школьной конференции, подготовка к ЕГЭ – в обновленной библиотеке теперь есть четыре компьютера с доступом в интернет. К тому же, можно еще и начать освоить основы дизайна и создать свой продукт. К примеру, кружки и сумки с картинками. В помощь – принтер для печати на твердых предметах и многофункциональный термопресс.
А вот аттракцион виртуальной реальности не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Здесь можно не только играть в игры, но и совершать путешествия по миру и проходить обучающие программы.
А люди старшего поколения в новой библиотеке могут проводить различные презентации и творческие встречи. Свою базу здесь обрел сельский женский клуб «Хозяюшки».
Кстати, здесь созданы условия для жителей села с ограниченными возможностями здоровья. Был приобретен компьютер со специальным программным обеспечением для слабовидящих и слабослышащих людей. Новшество, конечно, коснулось и библиотечного фонда. Все книги теперь стоят на полках.
На такие масштабные преобразования ушло порядка 7,5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Сумма была выделена благодаря победе Нижнекигинской библиотеки на дополнительном конкурсном отборе финансирования нацпроекта «Культура».
Новое оформление сделали и в фойе. Теперь здесь могут проходить художественные выставки, праздничные мероприятия для взрослых и детей. Отдельно оформлена и тематическая фотозона.
В фойе здание появились библиочасы. Циферблатом служат обложки книг, в названии которых есть числительные. Стрелки могут показать, например, что настало время прочитать «Трех мушкетеров» Александра Дюма или «12 стульев» Ильфа и Петрова.
Библиотека расположена в здании дома культуры, открытого два года назад. И после такого серьезного обновления учреждение сменило название. Теперь это сельский многофункциональный клуб.