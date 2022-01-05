В Кигинском районе открылась библиотека нового поколения

Виртуальные путешествия и основы дизайна. В Кигинском районе открылась модельная библиотека нового поколения. Обновленный книжный фонд, интерактивное пространство, современная компьютерная техника. Каждый житель села Нижние Киги может найти себе здесь занятие по душе.

Красная лента перерезана, а это значит, что вход в библиотеку теперь открыт для всех. Да и просто библиотекой новое творческое пространство теперь уже вряд ли можно назвать. Причем для юных читателей есть своя многофункциональная зона, где можно не только взять в руки книгу, но и сразиться с друзьями в настольных играх.

Наполнено все очень красиво. Есть разные книги, все можно изучать, есть игры, приложения для развития детей. Такого раньше не было. Мы очень рады, что в нашем селе появилась такая зона. Фанис Латыпов, житель с. Нижние Киги

Рефераты, доклады к школьной конференции, подготовка к ЕГЭ – в обновленной библиотеке теперь есть четыре компьютера с доступом в интернет. К тому же, можно еще и начать освоить основы дизайна и создать свой продукт. К примеру, кружки и сумки с картинками. В помощь – принтер для печати на твердых предметах и многофункциональный термопресс.

А вот аттракцион виртуальной реальности не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Здесь можно не только играть в игры, но и совершать путешествия по миру и проходить обучающие программы.

А люди старшего поколения в новой библиотеке могут проводить различные презентации и творческие встречи. Свою базу здесь обрел сельский женский клуб «Хозяюшки».

Кто в свободное от работы время, кто пенсионеры – все собираемся и создаем, делаем разные поделки. Файруза Кавыева, жительница с. Нижние Киги

Кстати, здесь созданы условия для жителей села с ограниченными возможностями здоровья. Был приобретен компьютер со специальным программным обеспечением для слабовидящих и слабослышащих людей. Новшество, конечно, коснулось и библиотечного фонда. Все книги теперь стоят на полках.

Такой фонд будет лучше использоваться, он доступен. Каждую книжку библиотекарь уже не будет искать, человек придет и выберет сам. Был около 10 тысяч фонд, сейчас закупили еще более 1300 экземпляров новых книг. Светлана Хамидуллина, главный библиотекарь Нижнекигинской сельской модельной библиотеки

На такие масштабные преобразования ушло порядка 7,5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Сумма была выделена благодаря победе Нижнекигинской библиотеки на дополнительном конкурсном отборе финансирования нацпроекта «Культура».

У нас есть библиотека, где реализуется программа по созданию мультфильмов, у нас есть библиотеки, где есть кукольный театр. Это нам позволило участвовать в этой программе. Здесь библиотечное дело поставлено на хороший уровень, это не формальность. Зухра Гордиенко, глава администрации Кигинского района

Министерством культуры сданы и уже сдаются 15 объектов культуры. После капитального ремонта открываются сельские дома культуры. Кроме этого, в рамках национального проекта «Культура» созданы 10 модельных библиотек. Гульдар Хамитова, заместитель министра культуры Республики Башкортостан

Новое оформление сделали и в фойе. Теперь здесь могут проходить художественные выставки, праздничные мероприятия для взрослых и детей. Отдельно оформлена и тематическая фотозона.

В фойе здание появились библиочасы. Циферблатом служат обложки книг, в названии которых есть числительные. Стрелки могут показать, например, что настало время прочитать «Трех мушкетеров» Александра Дюма или «12 стульев» Ильфа и Петрова.