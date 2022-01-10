Стало известно состояние отравившихся хлором в бассейне в Башкирии

Напомним, в бане в селе Ясная поляна 11 человек отравились хлором . Всем пострадавшим потребовалась экстренная помощь врачей. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту массового отравления.

Стало известно, что 9 отравившихся уже выписали из больницы. С признаками острого отравления в больнице №21 остаются 2 пациента. Их состояние оценивается как удовлетворительное, стабильное. Ранее пострадавшие находились в реанимации. Все отравившиеся туристы из других регионов, которые приехали на каникулы в Башкирию покататься на лыжах и сноубордах.