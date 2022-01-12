Роспотребнадзор Башкирии подтвердил «омикрон» у трёх туристов

Напомним, все туристы, которые возвращаются из неблагоприятных по «омикрону» стран, прямо в аэропорту Уфы сдают обязательный ПЦР-тест. У двух туристов из Башкирии и одной туристки из Оренбургской области был подтвержден коронавирус. Результаты теста были сразу направлены в лабораторию, а зараженные и контактные лица были изолированы.