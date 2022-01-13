В Башкирии убивших 100-летнего ветерана могут осудить на 25 лет

Прокурор Башкирии запросил 25 лет лишения свободы мужчинам, которые убили 100-летнего ветерана Великой отечественной войны Ивана Несмеянова в селе Леуза.
Напомним, двое мужчин в состояние алкогольного опьянения ворвались в дом пенсионера, связали его и до смерти избили. Они украли у убитого более 2,4 млн рублей. Деньги они спрятали в лесу. Оказалось, оба подозреваемых — бывшие сотрудники ФСИН.
Гособвинитель запросил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима обоим подозреваемым с последующим ограничением свободы на 2 года.