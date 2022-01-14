В Уфе уличный гонщик и злостный нарушитель ПДД вышел на свободу

25-летний уличный гонщик Артур Газизов вышел на свободу. Об этом сообщает издание «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник.
Злостного нарушителя правил дорожного движения долго не могли поймать сотрудники ГИБДД. Ещё в ноябре 2020 года юный водитель за рулём «Мерседес Бенц» устроил «гонки» с инспекторами. Сотрудники ГИБДД пытались остановить нарушителя, но тот не только не остановился, но ещё и сбил одного из них. Во время побега Артур Газизов врезался в ограждение, после на обочине бросил иномарку и просто убежал, скрутив номера.
Молодой водитель был объявлен в федеральный розыск. Вскоре Артура Газизова действительно нашли и задержали. В 2021 году его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако накануне, 13 января, нарушитель был освобождён. По какой причине – пока неизвестно.