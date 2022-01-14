В Уфе уличный гонщик и злостный нарушитель ПДД вышел на свободу

Злостного нарушителя правил дорожного движения долго не могли поймать сотрудники ГИБДД. Ещё в ноябре 2020 года юный водитель за рулём «Мерседес Бенц» устроил «гонки» с инспекторами. Сотрудники ГИБДД пытались остановить нарушителя, но тот не только не остановился, но ещё и сбил одного из них. Во время побега Артур Газизов врезался в ограждение, после на обочине бросил иномарку и просто убежал, скрутив номера.