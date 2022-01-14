В Кугарчинском районе назначен временно исполняющий обязанности главы

Справка: Сайфуллин Азамат Закариевич в 1992 году закончил Башкирский сельскохозяйственный институт. С 2017 года по настоящее время занимал пост заместителя главы Кугарчинского района по финансам, экономическому развитию и инвестициям. Ранее, с 2015 по 2016 год являлся заместителем генерального директора ООО «Иремель-Инвест», в 2014–2015 годах работал начальником отдела малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РБ. С 2011 по 2014 год занимал пост начальника управления пенсионного фонда России в Кугарчинском районе. Трудовую деятельность начинал в качестве разнорабочего в Кугарчинском мясо-молочном совхозе.