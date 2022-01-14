В Кугарчинском районе назначен временно исполняющий обязанности главы

Стало известно, кто стал временно исполняющим обязанности главы Кугарчинского района. Депутаты приняли решение на заседании 13 января.
Временно исполняющим обязанности главы района стал 51-летний Азамат Сайфуллин. Ранее он занимал должность заместителя главы района по финансам, экономическому развитию и инвестициям.
Напомним, ранее главой Кугарчинского района был Гайса Янбаев. Однако его, главного бухгалтера ООО «Тавакан» и индивидуального предпринимателя обвинили в хищении 26 млн рублей из бюджета. Гайса Янбаев подал в отставку 12 января.
Справка: Сайфуллин Азамат Закариевич в 1992 году закончил Башкирский сельскохозяйственный институт. С 2017 года по настоящее время занимал пост заместителя главы Кугарчинского района по финансам, экономическому развитию и инвестициям. Ранее, с 2015 по 2016 год являлся заместителем генерального директора ООО «Иремель-Инвест», в 2014–2015 годах работал начальником отдела малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РБ. С 2011 по 2014 год занимал пост начальника управления пенсионного фонда России в Кугарчинском районе. Трудовую деятельность начинал в качестве разнорабочего в Кугарчинском мясо-молочном совхозе.
Фото: соцсети.