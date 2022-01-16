В Башкирии волонтеры обеспечили собак в приюте кормом и будками

Подарить тепло и уют. Сегодня волонтеры-зоозащитники провели масштабную благотворительную акцию. В пункте временного содержания безнадзорных животных неравнодушные к проблемам четвероногих построили несколько будок, убрались в вольерах, привили и покормили хвостатых. Причем все это десятки людей сделали за свой счет.
К сожалению, эти собаки лишены такого счастья. Бездомные, потерявшиеся, а большая часть – выброшенные на улицу хвостатые ютятся теперь в пункте временного содержания. И теперь единственные, кто дарит им любовь и заботу, – это волонтеры.
Первым делом собак необходимо покормить. С собой волонтеры привезли более 300 кг еды и сухого корма. А после сытной трапезы можно и погулять. Взрослых собак выгуливают на поводке, чтобы не убежали. Щенят же заводят на отдельную площадку, где они могут поиграть. Однако некоторые из них предпочитали оставаться на руках своих новых друзей
Пока одни гуляли с собаками, другие чистили вольеры и заменяли подстилку. По информации волонтеров, в пункте содержатся более 100 собак. Многие из них уже давние постояльцы. Однако новички появляются регулярно. Им в первую очередь необходимы прививки.
Шумно сегодня не только от лая собак, но и от работающих инструментов. Два десятка волонтеров взялись за строительство будок. Ведь в некоторых уличных вольерах спать четвероногим приходится просто на соломе. Решить жилищный вопрос удалось благодаря собранным средствам активистов.
На призыв организаторов откликнулось более 60 человек. Такого крупного десанта помощи, говорят организаторы, сюда никогда не приезжало.
В вольерах не только простые дворняги – есть и породистые собаки. Этот хаски, говорят зоозащитники, появился здесь несколько дней назад и, скорее всего, был выброшен на улицу, как ненужная игрушка. Взглянув в глаза многих собак, можно прочитать бесконечную грусть и апатию. Но в них снова может зажечься радость. Любой может забрать собаку из пункта себе. Хвостатым всего лишь необходим дом, где они снова смогут почувствовать, что кому-то нужны. И в ответ отплатят бесконечной верностью на всю жизнь.