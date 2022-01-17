Мэр Салавата поддержал жителей, которые встали на защиту измученной собаки

В очередной раз убеждаюсь, что в Салавате много небезразличных и отзывчивых жителей. Ко мне в соц.сетях поступило множество сообщений о страшном и отвратительном поступке, который произошёл в нашем городе. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, собирается информация, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Подобные действия не должны остаться безнаказанными!

Игорь Миронов, мэр Салавата