Мэр Салавата поддержал жителей, которые встали на защиту измученной собаки

Игорь Миронов, мэр Салавата, прокомментировал случай жестокого обращения с собакой в городе. Сообщение он опубликовал на личной странице в социальной сети.

Фото №1 - Мэр Салавата поддержал жителей, которые встали на защиту измученной собаки

Напомним, жители Салавата забили тревогу, когда нашли дворовую собаку в ужасном состоянии: несчастная была без сознания, а врачи диагностировал у неё разрыв половых органов. Ветеринарам пострадавшую дворняжку спасти не удалось. Скорее всего, она стала жертвой зоофила.

Игорь Миронов отметил, что такие ужасные преступления не должны оставаться безнаказанными. А местных жителей он поблагодарил за многочисленные обращения и неравнодушие.

В очередной раз убеждаюсь, что в Салавате много небезразличных и отзывчивых жителей. Ко мне в соц.сетях поступило множество сообщений о страшном и отвратительном поступке, который произошёл в нашем городе. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, собирается информация, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Подобные действия не должны остаться безнаказанными!

Игорь Миронов, мэр Салавата

По сообщениям активистов, за последние два месяца это не первый подобный случай в Салавате. 

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