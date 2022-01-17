Мэр Салавата поддержал жителей, которые встали на защиту измученной собаки

Игорь Миронов, мэр Салавата, прокомментировал случай жестокого обращения с собакой в городе. Сообщение он опубликовал на личной странице в социальной сети.
Напомним, жители Салавата забили тревогу, когда нашли дворовую собаку в ужасном состоянии: несчастная была без сознания, а врачи диагностировал у неё разрыв половых органов. Ветеринарам пострадавшую дворняжку спасти не удалось. Скорее всего, она стала жертвой зоофила.
Игорь Миронов отметил, что такие ужасные преступления не должны оставаться безнаказанными. А местных жителей он поблагодарил за многочисленные обращения и неравнодушие.
По сообщениям активистов, за последние два месяца это не первый подобный случай в Салавате.