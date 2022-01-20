Эксперты Башкирии прокомментировали решение суда по делу о «Миловском парке»

В Октябрьском районном суде Уфы вынесли приговор в отношении руководителей строительной компании «КилСтроИнвест», которые занимались застройкой скандально известного жилого комплекса «Миловский парк».

Фото №1 - Эксперты Башкирии прокомментировали решение суда по делу о «Миловском парке»

Сумма причиненного дольщикам ущерба от действий предпринимателей составила более 2 млрд рублей. Суд вынес наказание – 22 года лишения свободы на троих. Эксперты Башкирии прокомментировали резонансный случай и решение суда.

Фото №2 - Эксперты Башкирии прокомментировали решение суда по делу о «Миловском парке»

То, что мы видим - это промежуточные итоги анонсированного еще в 2018 году Радием Хабировым наведения порядка в части восстановления прав граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Строительный рынок в Башкирии, да и всей страны - долгое время был закрытый, непрозрачный, и в существенной доле коррумпированным. Громкие уголовные дела в отношении ответственных за распределение земли чиновников муниципалитетов и жесткие законы, регламентирующие правила игры, сделали свое дело – сектор выходит из тени. По статистике, которую приводил глава, в 90 процентах случаев приговоры судов по недобросовестным застройщикам были необоснованно мягкие. Это не поддается никакому разумному и справедливому объяснению. По сути, девелоперы, нажившиеся на десятках, сотнях миллионах рублей граждан, почему-то оказывались «белыми и пушистым», выходили сухим из воды. Приговор показал, что так больше не будет. Теперь задача власти, и это глава тоже анонсировал, не допустить, чтобы недобросовестные застройщики приходили на нашу территорию.

Валех Аббасов, заместитель директора Московского бюро по правам человека, правозащитник
Фото №3 - Эксперты Башкирии прокомментировали решение суда по делу о «Миловском парке»

Председатель Общественной организации обманутых дольщиков РБ, юрист-общественник Виталий Листков также отмечает, что помимо политической воли региональных властей, роль сыграла начало работы федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, взявшего на себя наиболее сложные объекты и активная деятельность правоохранительных органов.

Считаю этот приговор полностью справедливым. До сих пор у нас было много пострадавших дольщиков, но мало уголовных дел, которые заканчивались реальными сроками для мошенников. Надеюсь, что линия по привлечению виновных к реальной уголовной ответственности будет продолжена, - говорит Виталий Листков.

Виталий Листков, председатель Общественной организации обманутых дольщиков РБ, юрист-общественник
Пенальти
Фото №4 - Эксперты Башкирии прокомментировали решение суда по делу о «Миловском парке»

Глава региона ведет работу по решению проблем застройщиков настойчиво и последовательно. Ему приходится принимать волевые решения. Радий Фаритович встречается с представителями инициативных групп обманутых дольщиков, тема регулярно обсуждается на «Стройчасах», ведется огромная работа с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. В результате только в 2021 году более трех тысяч дольщиков нашего региона реализовали свои права: кто-то получил компенсацию, кто-то — жилье.

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета по правам человека при Главе РБ, юрист-общественник

Адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Салават Валеев также прокомментировал решение суда.

То, что один из осужденных получил практически максимально возможный срок, говорит о серьезном общественном резонансе и запросе общества на восстановление справедливости, с учетом социальных последствий преступления и значительной суммы причиненного ущерба. Не исключено, что свою роль сыграла и позиция руководства республики, заинтересованного в наведении порядка на строительном рынке. Тяжесть и даже неотвратимость наказания не всегда могут предотвратить совершение преступления, но, полагаю, что приговор по делу «Миловского парка» станет четким сигналом республиканским застройщикам о необходимости работать в рамках закона».

Салават Валеев, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов
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