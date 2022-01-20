Эксперты Башкирии прокомментировали решение суда по делу о «Миловском парке»

В Октябрьском районном суде Уфы вынесли приговор в отношении руководителей строительной компании «КилСтроИнвест», которые занимались застройкой скандально известного жилого комплекса «Миловский парк».
Сумма причиненного дольщикам ущерба от действий предпринимателей составила более 2 млрд рублей. Суд вынес наказание – 22 года лишения свободы на троих. Эксперты Башкирии прокомментировали резонансный случай и решение суда.
Председатель Общественной организации обманутых дольщиков РБ, юрист-общественник Виталий Листков также отмечает, что помимо политической воли региональных властей, роль сыграла начало работы федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, взявшего на себя наиболее сложные объекты и активная деятельность правоохранительных органов.
Адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Салават Валеев также прокомментировал решение суда.