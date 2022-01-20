Эксперты Башкирии прокомментировали решение суда по делу о «Миловском парке»

То, что мы видим - это промежуточные итоги анонсированного еще в 2018 году Радием Хабировым наведения порядка в части восстановления прав граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Строительный рынок в Башкирии, да и всей страны - долгое время был закрытый, непрозрачный, и в существенной доле коррумпированным. Громкие уголовные дела в отношении ответственных за распределение земли чиновников муниципалитетов и жесткие законы, регламентирующие правила игры, сделали свое дело – сектор выходит из тени. По статистике, которую приводил глава, в 90 процентах случаев приговоры судов по недобросовестным застройщикам были необоснованно мягкие. Это не поддается никакому разумному и справедливому объяснению. По сути, девелоперы, нажившиеся на десятках, сотнях миллионах рублей граждан, почему-то оказывались «белыми и пушистым», выходили сухим из воды. Приговор показал, что так больше не будет. Теперь задача власти, и это глава тоже анонсировал, не допустить, чтобы недобросовестные застройщики приходили на нашу территорию.

Валех Аббасов, заместитель директора Московского бюро по правам человека, правозащитник