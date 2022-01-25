В Уфе задержали грабителя, который напал на пенсионерку с ножом

В Уфе под стражу на два месяца заключили подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.
19 января на улице Менделеева мужчина напал с ножом на пожилую уфимку. Преступник попытался отнять у женщины сумку, но пострадавшая дала отпор. Женщина получила несколько колото-резанных ран.
Подозреваемого в нападении искали почти неделю. Преступником оказался 30-летний ранее судимый мужчина. Он судим за убийства, кражи, а также не раз привлекался к административной ответственности. Расследование этого дела продолжается.