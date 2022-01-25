Минобр Башкирии опроверг введение ограничений в школах для непривитых учеников

В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Представители министерства образования и науки региона прокомментировали ход вакцинации учащихся.

Фото №1 - Минобр Башкирии опроверг введение ограничений в школах для непривитых учеников

Так, замминистра образования Башкирии Альфия Галиева сообщила, что никакие ограничения для невакцинированных от коронавируса учеников вводиться не будут.

В соответствии с законодательством в сфере здравоохранения и образования вакцинация детей осуществляется на основании добровольного согласия родителей. Никаких ограничительных мер в школах для непривитых детей не предусмотрены и не могут быть предусмотрено.

Альфия Галиева, замминистра образования и науки РБ 

Напомним, на складе «Башфармации» находится 2880 доз вакцины «Спутник М». В скором времени вакцину направят в медицинские пункты региона. Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет.

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