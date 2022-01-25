Минобр Башкирии опроверг введение ограничений в школах для непривитых учеников

В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Представители министерства образования и науки региона прокомментировали ход вакцинации учащихся.
Так, замминистра образования Башкирии Альфия Галиева сообщила, что никакие ограничения для невакцинированных от коронавируса учеников вводиться не будут.
Напомним, на складе «Башфармации» находится 2880 доз вакцины «Спутник М». В скором времени вакцину направят в медицинские пункты региона. Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет.