Минобр Башкирии опроверг введение ограничений в школах для непривитых учеников

В соответствии с законодательством в сфере здравоохранения и образования вакцинация детей осуществляется на основании добровольного согласия родителей. Никаких ограничительных мер в школах для непривитых детей не предусмотрены и не могут быть предусмотрено.

Альфия Галиева, замминистра образования и науки РБ