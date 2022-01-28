Житель Башкирии убил супругу и забетонировал её труп

В Иглинском районе перед судом предстал житель Уфы. Мужчину обвинили в жестоком убийстве жены.

По версии следствия, в сентябре прошлого года в селе Петровское между супругами произошла ссора. Мужчина в приступе агрессии напал на несчастную и начал душить верёвкой. После этого супругу он скинул в 10-метровый колодец. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина засыпал тело несчастной строительным мусором и забетонировал.

Как установила экспертиза, женщина погибла от падения, получив множественные переломы костей скелета и повреждения внутренних органов. Мужчина лично обратился в полицию с заявлением о том, что его жена бесследно пропала. Он принимал активное участие в поисках женщины.

После долгого расследования произошедшего мужчина сам показал место захоронения тела. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.