Стали известны подробности инцидента с мёртвым младенцем в Башкирии

В ходе комплекса надзорных мероприятий межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, призванных выявлять неблагополучные семьи и детей, оказавшихся в социально опасном положении, а также причины и условия, способствовавшие произошедшей ситуации. Кроме того, будет проверено исполнение работодателем роженицы требований трудового законодательства в части соблюдения прав беременной. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

пресс-служба Мелеузовской межрайонной прокуратуры