Стали известны подробности инцидента с мёртвым младенцем в Башкирии

Мелеузовская межрайонная прокуратура начала проверку по факту трагического случая со смертью новорожденного.

Фото №1 - Стали известны подробности инцидента с мёртвым младенцем в Башкирии

19 января 26-летняя работница птицеводческого комплекса прямо на рабочем месте родила мальчика. Малыша она завернула в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Содержимое бака было вывезено, а накануне, 27 января, при сортировке мусора сотрудники обнаружили пакет с мёртвым ребёнком.

Свою беременность женщина скрывала. Также подозреваемая утверждает, что мальчик родился мёртвым. Однако точную причину смерти малыша предстоит установить.

В ходе комплекса надзорных мероприятий межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, призванных выявлять неблагополучные семьи и детей, оказавшихся в социально опасном положении, а также причины и условия, способствовавшие произошедшей ситуации. Кроме того, будет проверено исполнение работодателем роженицы требований трудового законодательства в части соблюдения прав беременной. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

пресс-служба Мелеузовской межрайонной прокуратуры 
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