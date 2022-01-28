Стали известны подробности инцидента с мёртвым младенцем в Башкирии

Мелеузовская межрайонная прокуратура начала проверку по факту трагического случая со смертью новорожденного.
19 января 26-летняя работница птицеводческого комплекса прямо на рабочем месте родила мальчика. Малыша она завернула в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Содержимое бака было вывезено, а накануне, 27 января, при сортировке мусора сотрудники обнаружили пакет с мёртвым ребёнком.
Свою беременность женщина скрывала. Также подозреваемая утверждает, что мальчик родился мёртвым. Однако точную причину смерти малыша предстоит установить.