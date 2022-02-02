Стало известно состояние пострадавших в аварии с неотложкой в Башкирии

Сегодня, 2 февраля, на 127 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы произошла крупная авария. В ДТП пострадали шесть человек.

На автодороге столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Ларугс». Одна из машин принадлежит Бакалинской центральной районной больнице. Травмы в аварии получили трое взрослых и трое детей 14, 12 и 6 лет.