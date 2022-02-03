Телеканал БСТ готовит уникальный проект в честь 90-летия поэта Рами Гарипова

90 лет исполняется со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Рами Гарипова. В честь юбилейной даты телеканал БСТ подготовил уникальный проект, в котором представители разных национальностей читают одно из самых известных стихотворений поэта «Родной язык».
К известным переводам стихотворения Рами Гарипова прибавилось еще несколько интерпретаций. «Родной язык» народного поэта Башкортостана звучит на чувашском, турецком, удмуртском. Студент 2 курса кафедры востоковедения БашГУ Варнель Кимпеди придал известным строкам французское звучание.
Тревога за будущее родного языка и культуры определила суть поэзии Рами Гарипова. Многие его произведения увидели свет лишь после его смерти. Издания книг добилась вдова поэта. По национальности украинка, при этом Надежда Васильевна прекрасно владела башкирским, а сегодня стихотворения поэта звучит на родном языке музы всенародного любимца.
Рами Гарипов известен как мастер художественного перевода Пушкина, Лермонтова, Гейне, Гамзатова. Ему удалось переложить на башкирский язык рубаи Омара Хайяма. Сегодня он уже сам признанный классик литературы, и на языки мира переводят уже его стихи.
Сейчас творческая бригада работает над монтажом и оформлением видеоматериала. Ролики с бессмертными строками народного поэта Башкортостана на 13 языках выйдут в эфир телеканала БСТ в канун дня рождения Рами Гарипова.