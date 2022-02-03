Телеканал БСТ готовит уникальный проект в честь 90-летия поэта Рами Гарипова

90 лет исполняется со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Рами Гарипова. В честь юбилейной даты телеканал БСТ подготовил уникальный проект, в котором представители разных национальностей читают одно из самых известных стихотворений поэта «Родной язык».

К известным переводам стихотворения Рами Гарипова прибавилось еще несколько интерпретаций. «Родной язык» народного поэта Башкортостана звучит на чувашском, турецком, удмуртском. Студент 2 курса кафедры востоковедения БашГУ Варнель Кимпеди придал известным строкам французское звучание.

Я уже два года живу в Уфе. Мои башкирские друзья очень добрые, помогают, когда мне надо. В университете я на 2 курсе, изучаю башкирский язык. Знаю некоторые слова, как «рахмат», «айбат», «салям», «Мин хине яратам». Варнель Кимпеди, участник проекта /Конго/

Я здесь себя чувствую как дома. Все очень родное. У нас языки очень похожи. Например, также и у нас части тела звучат, как баш, кул, арка. Бурак Сарыкая, участник проекта /Турция/

Тревога за будущее родного языка и культуры определила суть поэзии Рами Гарипова. Многие его произведения увидели свет лишь после его смерти. Издания книг добилась вдова поэта. По национальности украинка, при этом Надежда Васильевна прекрасно владела башкирским, а сегодня стихотворения поэта звучит на родном языке музы всенародного любимца.

Рами Гарипов известен как мастер художественного перевода Пушкина, Лермонтова, Гейне, Гамзатова. Ему удалось переложить на башкирский язык рубаи Омара Хайяма. Сегодня он уже сам признанный классик литературы, и на языки мира переводят уже его стихи.

Приятно отметить, что все были готовы к съемкам, практически у всех были национальные костюмы. Участники выучили стихотворение, с энтузиазмом приняли предложение. Мы хотим привлечь не только наше население и ознакомить с башкирскими поэтами и башкирским языком, но и представителей других национальностей. Светлана Громова, режиссер телеканала БСТ

Мы решили объединить 12 февраля – день рождения Рами Гарипова и 21 февраля – день родных языков. Подготовим несколько мощнейших видеороликов и запустим в эфире БСТ. Думаю, телезрителям понравится. Наиль Юнусов, руководитель редакции интерактивных программ телеканала БСТ