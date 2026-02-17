В Уфе реализуют уникальный проект «Новый код. Пьесы многонациональной России»

Новое прочтение уже знакомых произведений. В Уфимском государственном татарском театре «Нур» реализуют уникальный проект под названием «Новый код. Пьесы многонациональной России». Он приурочен к Году единства народов и направлен на воплощение смелых, оригинальных и неожиданных прочтений литературных произведений нашей необъятной Родины.

Всего в театре работают семь таких лабораторий. Режиссеры, заранее прошедшие конкурсный отбор, учат актеров разносторонне подходить к своей работе, а зрителей – по-новому взглянуть на классику. Например, на пьесу Чехова «Медведь».