В Уфе реализуют уникальный проект «Новый код. Пьесы многонациональной России»

Новое прочтение уже знакомых произведений. В Уфимском государственном татарском театре «Нур» реализуют уникальный проект под названием «Новый код. Пьесы многонациональной России». Он приурочен к Году единства народов и направлен на воплощение смелых, оригинальных и неожиданных прочтений литературных произведений нашей необъятной Родины.
Всего в театре работают семь таких лабораторий. Режиссеры, заранее прошедшие конкурсный отбор, учат актеров разносторонне подходить к своей работе, а зрителей – по-новому взглянуть на классику. Например, на пьесу Чехова «Медведь».
На суд зрителей спектакли представят уже 19 февраля. Самую лучшую работу в дальнейшем включат в репертуар театра. Еще одна премьера уже запланирована этой весной – «Горячий родник под снегом» татарского писателя Аяза Гилязова.