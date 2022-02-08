Стало известно самочувствие 10-летней девочки, которая упала с балкона в Уфе

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали ИА «Башинформ» о состоянии 10-летней девочки, которая упала с балкона в Уфе.

Напомним, сегодня, 8 февраля, в доме №204 по улице Кольцевой с балкона на 8 этаже упала 10-летняя девочка. По словам мамы пострадавшей, у ребёнка закружилась голова – девочка потеряла равновесие. Падение смягчил сугроб снега.