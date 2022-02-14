Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в Башкортостане

На оперативном совещании в правительстве Глава Башкортостана рассказал, что предложил мэру Нефтекамска Ратмиру Мавлиеву стать исполняющим обязанности главы администрации Уфы. Сегодня же в Нефтекамске прошло внеочередное заседание горсовета, на котором депутаты приняли отставку Мавлиева с поста главы администрации города. Эту должность он занимал с весны 2019 года.
За достижения в Нефтекамске экс-мэра наградили почетным знаком «За заслуги перед городом». Мавлиев отметил, что, несмотря на переезд, он продолжит оказывать помощь Нефтекамску.
Сергей Греков, который был главой администрации Уфы, будет работать в российской столице. Радий Хабиров предложил ему возглавить Полномочное представительство Башкортостана в Москве в ранге вице-премьера республиканского правительства. Исполнять же обязанности мэра Нефтекамска будет первый заместитель Эльдар Валидов. Радий Хабиров пожелал ему успеха.