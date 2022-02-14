Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в Башкортостане

Нефтекамск для меня родной город. И я всегда ему буду помогать. Вкладывать свои силы и возможности, чтобы дальше развивать его сообща. Я остаюсь в команде республики, в команде Нефтекамска, но работать буду продолжать в другом месте.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Нефтекамска /2019-2022 гг./