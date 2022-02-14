Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в Башкортостане

На оперативном совещании в правительстве Глава Башкортостана рассказал, что предложил мэру Нефтекамска Ратмиру Мавлиеву стать исполняющим обязанности главы администрации Уфы. Сегодня же в Нефтекамске прошло внеочередное заседание горсовета, на котором депутаты приняли отставку Мавлиева с поста главы администрации города. Эту должность он занимал с весны 2019 года.

Во-первых, я хотел поблагодарить Ратмира Рафиловича за его работу. Вот ту динамику, которую набрал город Нефтекамск, действительно и в экономическом плане, и в плане благоустройства, и в плане хороших коммуникаций с жителями город занимает лидирующие позиции. И в этом большая заслуга команды.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За достижения в Нефтекамске экс-мэра наградили почетным знаком «За заслуги перед городом». Мавлиев отметил, что, несмотря на переезд, он продолжит оказывать помощь Нефтекамску.

Нефтекамск для меня родной город. И я всегда ему буду помогать. Вкладывать свои силы и возможности, чтобы дальше развивать его сообща. Я остаюсь в команде республики, в команде Нефтекамска, но работать буду продолжать в другом месте.

Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Нефтекамска /2019-2022 гг./
Фото №1 - Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в Башкортостане

Сергей Греков, который был главой администрации Уфы, будет работать в российской столице. Радий Хабиров предложил ему возглавить Полномочное представительство Башкортостана в Москве в ранге вице-премьера республиканского правительства. Исполнять же обязанности мэра Нефтекамска будет первый заместитель Эльдар Валидов. Радий Хабиров пожелал ему успеха.

Развивать комфортную городскую среду. Эти проекты у нас уже начаты в городе. Мы будем их завершать, у нас уже есть планы по развитию новых территорий, общественных пространств, образования, здравоохранения. У нас достаточно молодая и работоспособная команда, которую уже показала результат. Основной костяк будет сохранен.

Эльдар Валидов, и.о. главы администрации г. Нефтекамска
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