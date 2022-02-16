Жители Башкирии сняли клип про нового мэра Уфы

Жители Нефтекамска необычным образом проводили своего мэра на новую должность. Экс-руководитель города Ратмир Мавлиев с 14 февраля возглавил администрацию Уфы.

Фото №1 - Жители Башкирии сняли клип про нового мэра Уфы

Активные нефтекамцы сняли музыкальный видеоклип, чтобы попрощаться с мэром. Изменив текст популярной песни, ребята спели на фоне знаковых мест города. Например, на фоне самой большой в городе школы №17.

Молодому мэру на новой должности активные горожане пожелали успехов, поблагодарили за достигнутые Нефтекамском успехи и взгрустнули, что Ратмир Мавлиев по городу «больше не пройдёт».

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