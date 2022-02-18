Башкортостан вошел в тройку лидеров страны по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Такой высокий результат – системная работа по всем направлениям, отметили в правительстве республики. Еженедельно Радий Хабиров лично проводит заседания инвестиционных комитетов. На уровне муниципалитетов организуются предпринимательские часы.

Республика ввела дополнительные меры поддержки участникам проекта: помощь экспертов, обучение по программам повышения управленческих навыков и выходу на экспорт. Кроме того, предприятиям направили субсидию в размере 20 миллионов рублей на возмещение части затрат для приобретения оборудования.