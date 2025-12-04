ОЭЗ «Алга» Башкирии вошла в тройку лидеров Нацрейтинга

ОЭЗ «Алга» впервые в тройке лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

«Алга» уже побеждала в специальных номинациях рейтинга, дважды становилась самой динамично развивающейся. И вот теперь – в топ-3. Сегодня она расположена на нескольких площадках в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах. Республика создала всю необходимую инфраструктуру, в том числе сети электро- и газоснабжения, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта.