ОЭЗ «Алга» Башкирии вошла в тройку лидеров Нацрейтинга

ОЭЗ «Алга» впервые в тройке лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал Радий Хабиров.
«Алга» уже побеждала в специальных номинациях рейтинга, дважды становилась самой динамично развивающейся. И вот теперь – в топ-3. Сегодня она расположена на нескольких площадках в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах. Республика создала всю необходимую инфраструктуру, в том числе сети электро- и газоснабжения, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта.
В «Алге» – 25 резидентов, которые реализуют проекты с общим объёмом инвестиций более 65 млрд рублей. Они планируют создать порядка 3 тысяч новых рабочих мест. Несмотря на непростые времена, у региона есть планы по дальнейшему развитию особой экономической зоны, в том числе на другие муниципалитеты, подчеркнул Глава Башкортостана.