В Башкирии детей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, соберут в школы

Башкирия готова принять беженцев из ЛНР и ДНР. В Уфе был создан оперативный штаб по эвакуации.

Фото №1 - В Башкирии детей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, соберут в школы

Сегодня, 21 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона рассказал о подготовке к встрече эвакуированных. В основном, в республику прибудут семьи с детьми и пожилые. Руководителям муниципалитетов Радий Хабиров поручил лично проверить пункты размещения беженцев. Многие активисты и неравнодушные жители региона также готовятся помочь.

Особое внимание Радий Хабиров уделил детям, которым нужно будет пойти в школу. Ребят необходимо обеспечить канцелярскими товарами, вещами.

Это мирное гражданское население. Женщины, пожилые и дети. Особое внимание, конечно, детям. Это сразу вопрос школы. А что такое школа? Это учебники, тетради, ручки. Здесь нам всем большая работа.

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