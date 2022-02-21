В Башкирии детей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, соберут в школы

Башкирия готова принять беженцев из ЛНР и ДНР . В Уфе был создан оперативный штаб по эвакуации.

Сегодня, 21 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона рассказал о подготовке к встрече эвакуированных. В основном, в республику прибудут семьи с детьми и пожилые. Руководителям муниципалитетов Радий Хабиров поручил лично проверить пункты размещения беженцев. Многие активисты и неравнодушные жители региона также готовятся помочь.