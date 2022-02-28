В Башкирии женщину, которая выбросила из окна чужого ребёнка, могут направить в психдиспансер

Следственный комитет Башкирии завершает расследование жуткого преступления. 30-летнюю жительницу Стерлитамака обвинили в убийстве чужого ребёнка.

Фото №1 - В Башкирии женщину, которая выбросила из окна чужого ребёнка, могут направить в психдиспансер

Напомним, в августе прошлого года в роддоме уроженка Миякинского района выбросила из окна новорожденного ребёнка своей соседки. После падения с высоты третьего этажа малыш скончался.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает от психического расстройства. В момент убийства и до настоящего времени она не осознавала фактический характер последствий своих действий. Подозреваемую в убийстве могут отправить на принудительное лечение. Дальнейшую судьбу девушки решит суд.

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