В Башкирии женщину, которая выбросила из окна чужого ребёнка, могут направить в психдиспансер

Напомним, в августе прошлого года в роддоме уроженка Миякинского района выбросила из окна новорожденного ребёнка своей соседки. После падения с высоты третьего этажа малыш скончался.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает от психического расстройства. В момент убийства и до настоящего времени она не осознавала фактический характер последствий своих действий. Подозреваемую в убийстве могут отправить на принудительное лечение. Дальнейшую судьбу девушки решит суд.