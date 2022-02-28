Следком Башкирии проверит сообщение о нападении собак на женщину и ребёнка

В Белорецке зафиксировано очередное нападение бездомных собак на людей. Следственный комитет региона сообщил, что проводит проверку по факту произошедшего.

Фото №1 - Следком Башкирии проверит сообщение о нападении собак на женщину и ребёнка

27 февраля на улице Блюхера женщина и 8-летняя девочка подверглись нападению уличных собак. Животным удалось укусить их, однако из-за плотной одежды женщина и девочка травм не получили. По предварительной информации, в стае было около шести собак. 

Следователи намерены установить все обстоятельства инцидента, а после вынести решение по поводу бездействия должностных лиц.

Следователям предстоит опросить пострадавших, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, истребовать и проанализировать необходимую документацию, а также провести в отношении пострадавших судебно-медицинскую экспертизу. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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