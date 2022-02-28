Следком Башкирии проверит сообщение о нападении собак на женщину и ребёнка

В Белорецке зафиксировано очередное нападение бездомных собак на людей. Следственный комитет региона сообщил, что проводит проверку по факту произошедшего.

27 февраля на улице Блюхера женщина и 8-летняя девочка подверглись нападению уличных собак. Животным удалось укусить их, однако из-за плотной одежды женщина и девочка травм не получили. По предварительной информации, в стае было около шести собак.