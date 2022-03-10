В Уфе уволили кондуктора, которая выгоняла школьника из автобуса

Руководство «Башавтотранса» прокомментировало конфликт между 12-летним школьником и кондуктором одного из автобусов.

Фото №1 - В Уфе уволили кондуктора, которая выгоняла школьника из автобуса

Напомним, мальчик пытался оплатить проезд в автобусе №101 с помощью телефона. Платежные приложения перестали функционировать в России, о чём школьник не знал. При этом на его счету было достаточно средств, чтобы оплатить проезд. Несмотря на это кондуктор агрессивно отреагировала на ситуацию и даже пыталась грубо вытолкнуть мальчика из транспорта. За ребёнка заступился пассажир.

Предприятие провело служебное расследование, по результатам которого кондуктор была уволена.

Проведено служебное расследование с вынесением данного вопроса на кадровую комиссию, по результатам которой принято решение уволить сотрудника. Со всеми кондукторами предприятия запланировано проведение дополнительного инструктажа о культуре общения с пассажирами.

представители «Башавтотранса»
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