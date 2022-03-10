В Уфе уволили кондуктора, которая выгоняла школьника из автобуса

Напомним, мальчик пытался оплатить проезд в автобусе №101 с помощью телефона. Платежные приложения перестали функционировать в России, о чём школьник не знал. При этом на его счету было достаточно средств, чтобы оплатить проезд. Несмотря на это кондуктор агрессивно отреагировала на ситуацию и даже пыталась грубо вытолкнуть мальчика из транспорта. За ребёнка заступился пассажир.