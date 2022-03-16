Стали известны подробности аварии в Уфе, в которой пострадали пять человек

В Уфе произошла крупная авария. По сообщениям ГИБДД региона, в ДТП пострадали пять человек. Стали известны подробности случившегося.

На улице Парковой инспекторы заметили «Опель Антара», водителя которого попросили остановиться. Требование автовладелец проигнорировал и попытался от сотрудников ГИБДД скрыться. На пересечении улиц Рихарда Зорге и имени Города Галле иномарка врезалась в попутный «Рено Логан», который стоял на светофоре.

В результате ДТП были госпитализированы 34-летний водитель и два 26-летних пассажира «Рено». Помощь врачей потребовалась и пассажирам «Опеля»: 26-летнему парню и 31-летней женщине.

Виновник аварии – 34-летний водитель «Опеля» — травмы не получил и был задержан. При медицинском освидетельствовании были выявлены следы алкоголя. Расследование произошедшего продолжается, а автомобиль помещён на специализированную стоянку.