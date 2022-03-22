Стало известно состояние девочек, которые отравились таблетками в школе Башкирии

В Стерлитамаке пять школьниц отравились лекарственным препаратом. Стало известно, как девочки себя чувствуют.

ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения Башкирии сообщает, что состояние четырех девочек оценивается как стабильное с положительной динамикой. Одна из девочек нуждается в аппарате ИВЛ. Однако динамика также оценивается положительной.