Стало известно состояние девочек, которые отравились таблетками в школе Башкирии

В Стерлитамаке пять школьниц отравились лекарственным препаратом. Стало известно, как девочки себя чувствуют.
ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения Башкирии сообщает, что состояние четырех девочек оценивается как стабильное с положительной динамикой. Одна из девочек нуждается в аппарате ИВЛ. Однако динамика также оценивается положительной.
Напомним, одна из школьниц принесла в учебное учреждение таблетки для повышения тонуса мышц. Пять подруг приняли неустановленное количество лекарственного препарата, после чего они почувствовали серьёзное недомогание и были госпитализированы. Следственный комитет намерен выяснить, откуда у девочек серьёзное лекарство.